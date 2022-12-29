Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL İSİM LİSTE! Plaka kodu, CANLI...
Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı için kura sonuçlarına göre asıl ve yedek isim listesi https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuracak. İşte 28-29 Aralık 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlik görevlisi İŞÇİ SONUÇ https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL İSİM LİSTESİ! İŞÇİ ALIMI KURA LİNKİ CANLI YAYIN! Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce...
İŞÇİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ! Sağlık Bakanlığı son gün kurası bugün yani 29 Aralık'ta gerçekleştirecek. 11.317 sürekli işçi alımı için başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan binlerce kişi kura çekimini canlı yayın izlemek istiyor. İşte İŞÇİ ALIMI KURA LİNKİ CANLI YAYIN! 28-29 Aralık 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi İŞÇİ SONUÇ https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLÇİ İŞÇİ ALIMI KURA İSİM LİSTESİ- CANLI YAYIN LİNKİ!
11.317 sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başlamıştı. 29 Aralık 2022 bugün ise son kura çekimi gerçekleştirilecek. Saat 10:00 ile 18:00 arasında noter huzurunda yapılacak kura çekimini adaylar canlı izleyebilecek. Kura çekimi başlar başlamaz haberimizde canlı izleme ekranına yer verilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları da aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULA
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?
👉28 Aralık 2022 Çarşamba günü kura çekilişi yapılan iller şu şekilde;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.