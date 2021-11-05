Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak! Emeklilikte Yaşa Takılan kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! İşte EYT son durum

Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! EYT'de son durum yüz binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor ve binlerce kişi yaşanacak gelişmelere kilitlendi.