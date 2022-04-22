Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Halkbank’tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Şubeye gitmeden...

Özel sektör çalışanlarına müjde: Kamu bankası 36 ay vade ve yüzde 1,79 faiz oranı karşılığında ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağını açıkladı!

Gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatını belirli standartlar çerçevesinde idame ettirebilmek amacı ile özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmiş olan vatandaşlar, kamu sektörünün çalışma saatlerine ve aylık ücretlerine sahip olmadıkları için geçinmekte güçlük çekmeye başladılar. Gelirleri sabit olan ancak giderleri ekonomik gelişmeler çerçevesinde giderek artış gösteren vatandaşlar, bu durumdan etkilenen bütçelerini toparlayabilmek adına destek arayışı içerisine girdiler.