Sadece İstanbullulara verilecek! İsteyene 600 TL isteyene 1200 TL para dağıtılacak 18 yaşından büyük herkes alabilir

Söz konusu destek avansından sadece İstanbullular yararlanabilecek. İsteyene 600 TL isteyene 1200 TL ödeme yapılacak. Yapılan duyuruda İstanbulkart'ı olanlar vatandaşlara güzel haber geldi. Paraya ihtiyacı olanlara İBB, DenizBank ve BELBİM AŞ iş birliği ile İstanbulkart ile avans imkanı sunuyor. Dağıtılacak bu para DenizBank tarafından kullandırılacak kredi ve kredi kartı kampanyası olarak geçiyor. Kampanya kapsamında faizsiz kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş olanlar yapabilir. İşte detaylar...