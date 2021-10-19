Sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Başvuru şartları...
Özellikle pandemiden dolayı işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olanlara başvuru yapıyor. Paketleme işini çoğu firma artık evlerden yaptırıyor ve oldukça ilgi gören bu işi oturduğunuz yerden yaparak ve günde sadece birkaç saatinizi ayırarak para kazanmanız mümkün. Bu noktada ev hanımları en çok ilgi gösterenler arasında yer alıyor, evden sadece 3-4 saat çalışarak maaş alıp ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor. Peki İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları neler, hangi ürünler paketleniyor? İşte İŞKUR'un sunduğu paketleme işi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler!
19.10.2021 18:22
- Son Güncelleme: 19.10.2021 18:25
Koronavirüs salgınından dolayı evde çalışma modeline geçen ya da iş arayanlar için İŞKUR paketleme işi ile maaş ya da ek gelir imkanı tanıyor. Günde sadece 3-4 saatinizi ayırarak oturduğunuz yerden para kazanma fırsatı İŞKUR paketleme işi ile mümkün oluyor. Artık firmalar hem işyerindeki yerlerin dar olmasından ve barındırabilecekleri işçi sayısının yeterli geldiğinden dolayı evlerden paketleme işlerini yaptırmaya başladılar ve günümüzde yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. İŞKUR paketleme işi başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.