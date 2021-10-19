Sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Başvuru şartları...

Koronavirüs salgınından dolayı evde çalışma modeline geçen ya da iş arayanlar için İŞKUR paketleme işi ile maaş ya da ek gelir imkanı tanıyor. Günde sadece 3-4 saatinizi ayırarak oturduğunuz yerden para kazanma fırsatı İŞKUR paketleme işi ile mümkün oluyor. Artık firmalar hem işyerindeki yerlerin dar olmasından ve barındırabilecekleri işçi sayısının yeterli geldiğinden dolayı evlerden paketleme işlerini yaptırmaya başladılar ve günümüzde yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. İŞKUR paketleme işi başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.