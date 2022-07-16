Saatler sonra paralar yatacak! Emekli numarası sonu “9,7,5,3,1,8,6,4,2,0” olanlara müjde! En az 3.500 TL yarın hesapta! ATM önünden ayrılmayın

İlk olarak, SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz'dan (yarın) itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. En düşük maaşı daha önce 2 bin 500 liraydı, yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı olan 3 bin 500 liraya çıktı. Emeklinin dul ve yetimi de bu tutara göre maaş alacak. Örneğin, yetim kız çocuk yüzde 25 hisse ile maaş alıyorsa ona 875 lira yatacak.