Rüyada fırtına görmek ne anlama gelir? Rüyada şiddetli fırtına görmek, fırtınaya yakalanmak neye işarettir?

RÜYADA FIRTINADAN EVİN SALLANMASI

Rüyada fırtına sebebiyle evin sallandığını hissetmek, rüya sahiplerinin aileleri ile ilgili yaşayacakları bazı sıkıntılardan sonra aile yapılarının bozulmasına neden olacaktır. Bu bozulma rüya sahiplerinin çok uzun bir müddet düzeltemeyeceği yapıda olacaktır. Kişiler, eğer aileleri ile sürekli olarak kavga ediyorlarsa kavgalarının şiddetlerini ayırmalılardır. Eğer ağızlarından geri dönüşü olmayan bir kelime çıkarsa ailelerinden uzak kalacaklardır.