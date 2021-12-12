Rüyada fırtına görmek ne anlama gelir? Rüyada şiddetli fırtına görmek, fırtınaya yakalanmak neye işarettir?
Rüyada fırtına çıktığını görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin bir değişim sürecine girecek olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, bu değişimin başında zorlandıklarını gördükten sonra geri çekilirlerse, uzun vadede çok fazla şey kaybedeceklerdir. Bu kayıplar nedeniyle de psikolojik sorunları meydana gelmeye başlayabilir. Rüyasında fırtına görmüş kimselerin yaşayacakları süreçte dikkatli olmaları ve yanlış olduğunu hissettikleri hiçbir şeyi yapmamaları gerektiği söylenmiştir.
RÜYADA FIRTINA VE YAĞMUR GÖRMEK
Rüyada fırtınayla yağmurun görülmüş olması, rüya sahiplerinin iyi bir olay yaşamalarının hemen ardından kendilerini çok üzecek birtakım olaylar yaşayacak olmalarına delalet sayılmıştır. Kişiler henüz yaşadıkları mutluluklara tam anlamıyla sevinemeden başka bir şeye üzülmek durumunda kalacaklardır. Bu sürenin uzaması, rüya sahiplerinin sabır seviyesini çok aşağı çekecektir.
RÜYADA FIRTINA KOPMASI
Rüyada fırtına koptuğunu görmek, bazı din alimlerince kişilerin kendilerine yararlı görmedikleri bir projeye girmek zorunda kalmalarına yorumlanmıştır. Bu zorunluluk, hem rüya sahiplerine hem de rüya sahiplerinin çalıştığı kimselere çeşitli maddi sıkıntılar getirecektir. Ancak ne olursa olsun rüya sahiplerinin üstündeki kişiler bu işten vazgeçmeyeceklerdir.
RÜYADA FIRTINA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada fırtına görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin çok kibirli ve diğer insanlardan kendini üstün gören bir kimse olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında fırtına gören kişiler, kaybettikleri her şeyi bu özellikleri nedeniyle kaybediyor olabilirler. Bu huylarını değiştirmedikleri sürece de kaybetmeye devam edeceklerdir.
RÜYADA FIRTINA GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU
Rüyada görülmüş fırtına, psikolojik olarak rüya sahiplerinin dengesiz bir ruh haline sahip olmalarına işaret sayılmıştır. Bu rüyayı gören kişiler karar vermekte zorlanan, vermeleri gereken önemli kararlarda verecekleri kararın doğruluğundan şüphe eden ve verdikleri kararlardan sürekli olarak vazgeçen kimselerdir. Bu durum, rüya sahiplerini de çoğu şekilde yoruyordur ancak kişilerin değiştiremedikleri bu özellikleri yapacakları işlere engel olacaktır.
RÜYADA FIRTINADAN EVİN SALLANMASI
Rüyada fırtına sebebiyle evin sallandığını hissetmek, rüya sahiplerinin aileleri ile ilgili yaşayacakları bazı sıkıntılardan sonra aile yapılarının bozulmasına neden olacaktır. Bu bozulma rüya sahiplerinin çok uzun bir müddet düzeltemeyeceği yapıda olacaktır. Kişiler, eğer aileleri ile sürekli olarak kavga ediyorlarsa kavgalarının şiddetlerini ayırmalılardır. Eğer ağızlarından geri dönüşü olmayan bir kelime çıkarsa ailelerinden uzak kalacaklardır.