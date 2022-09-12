Resmi Gazete’de yayımlandı! Milyonların uykusu kaçıyordu! Sonunda beklenen geldi! Yeni ÖTV düzenlemesi duyuruldu!

YÜZDE 80 ÖTV DİLİMİNDE SADECE İKİ ARAÇ KALDI



ÖTV ikinci el araçlarda bir miktar da olsa durgunluğa ve dolayısıyla da fiyatlarda bir gevşemeye yol açtı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ÖTV indiriminin gündemde olmadığını açıklamasıyla gözler bir başka düzenlemeye çevrildi. ÖTV indiriminden umudu kesen piyasanın, matrah düzenlemesine yönelik beklentisi arttı.



