Resmen eriyor! Altın fiyatlarına neler oldu? Öyle bir düşüşe geçti ki kalp krizi nedeni! Çeyrek, yarım, tam 22-14 ve 18 ayar bilezik fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BU GELİŞMELERDEN DESTEK BULABİLİR

Gedik Forex

Ons altın bu haftayı 1782-1830 dolar aralığında geçirdi. ABD'de geçen hafta belirtiler istihdam bilgileri ardından 1830 dolar civarına doğru süratli artan altın bu seviyeyi aşamayarak ivme kaybetmeye başladı. Bu hafta Doların bir oran güçlenmeye başlaması, ons altının da 1800 dolar altına doğru hareketine namacıyla oldu.

Dün Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük süratle olma ihtimalini duyurdu. Önümüzdeki devre amacıyla varlık alımlarının yavaşlamaya başlamasıyla Euro'nun kuvvetlenmesi ve altının da bu gelişmelerden destek bulması beklenebilir. Henüz dünkü ECB kararı ardından altında ciddi bir hareket olmadığı gözlemleniyor. Bugün ABD ÜFE takip edilebilir.