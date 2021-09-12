Resmen eriyor! Altın fiyatlarına neler oldu? Öyle bir düşüşe geçti ki kalp krizi nedeni! Çeyrek, yarım, tam 22-14 ve 18 ayar bilezik fiyatları...
Altın fiyatlarına neler oldu? Resmen eriyor! 12 Eylül 2021 altın fiyatları son derece araştırılan bir husus olarak kendini gösteriyor. Cumartesi günü sabahı geçen zamanlarda ortaya gelen aşağı yönlü değişimin tesirlerini net bir şekilde görmeye devam ediyoruz. Altın, düşünüldüğü gibi yükseliş trendini devam ettiremedi ve çakılma sürecine geçti. Altında yaşananlar adeta kalp krizi geçirtti... Ons altın bugün içinde en yüksek 1803 dolar civarını; en düşük ise 1792 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.42 oranında yükselişle 1801 dolardan işlem gördü. İşte çeyrek, yarım, tam 22-14 ve 18 ayar bilezik fiyatları...
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 487 lira civarında hareket ederken; haftanın son prosedür gününe 488 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 489,95 lira civarını, en düşük ise 486,50 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11.14 itibarıyla yüzde 0.18 oranında yükselişle 487,46 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 272 liradan işlem görüyor.
YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
Vakıf Yatırım
Değerli metallerde dalgalı seyir sürüyor. Hafta içersinde 1.780 civarına kadar gerileyen ons altında bu bölgeyi ana destek olarak takip ediyoruz. Yukarıda ise, 1.815 ve 1.833 mühim direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. 1.833 aşılmadıkça yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
ALTIN FİYATLARI BU GELİŞMELERDEN DESTEK BULABİLİR
Gedik Forex
Ons altın bu haftayı 1782-1830 dolar aralığında geçirdi. ABD'de geçen hafta belirtiler istihdam bilgileri ardından 1830 dolar civarına doğru süratli artan altın bu seviyeyi aşamayarak ivme kaybetmeye başladı. Bu hafta Doların bir oran güçlenmeye başlaması, ons altının da 1800 dolar altına doğru hareketine namacıyla oldu.
Dün Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük süratle olma ihtimalini duyurdu. Önümüzdeki devre amacıyla varlık alımlarının yavaşlamaya başlamasıyla Euro'nun kuvvetlenmesi ve altının da bu gelişmelerden destek bulması beklenebilir. Henüz dünkü ECB kararı ardından altında ciddi bir hareket olmadığı gözlemleniyor. Bugün ABD ÜFE takip edilebilir.
ÜFE VERİSİ TAKİP EDİLECEK
İnfo Yatırım FX
İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1828 seviyelerinde başlangıç yapan altın, hafta içersinde kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi ve haftaya değer kayıbı ile kapatmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz hafta ABD kanadından gelen Tarım Dışı İstihdam bilgisinin beklentilerin son derece altında gelmesi ile yukarıyayaya yönlü hareketlenmeleri süratlenan altın, içersinde bulunduğumuz haftada ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yukarıyayaya yönlü hareketlenmeler ile baskılandı. Herhangi bir faiz geliri olmayan kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlenmeler sürat kazandı. Haftanın son prosedür gününe başlarken piyasalar ABD kanadından ileriki olan ÜFE bilgisini takip edecek. Veri TSİ Türkiye saati ile 15:30'da takip edilecek.
Hafta içersinde aşağı yukarıyayaya olarak yüzde 2'ye yakın değer kayıbı yaşam sürdüren ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarıyayaya yönlü hareketlenmelerde sırayla 1808.08 – 1820.05 – 1835.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1775.81 – 1755.35 – 1735.12 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.