Resmen duyuruldu! Ek gelir fırsatı! 1.750 TL nakit para veriliyor! 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bunu yapan...

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.



