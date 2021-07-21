Resmen açıklandı çift maaş ve... SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye takviye maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) iki sene içersinde döneme alınıyor. Yeni sistemle çifte maaşın önü açılacak. İşçiden simgesel bir prim kesintisi alınacak olan TES'e en büyük katkıyı devlet yapacak. Sisteme işverenin de uygun oranda katkısı sağlanacak. İstihdam kalkanı düzenlemesi kapsamında reform niteliğinde değişikliklere gidiliyor. Bunlardan biri de 25 yaş altı gençlerle iş bulmakta zorlanan 50 yaş üstü vatandaşlar. Buna göre bu gruba basit istihdam konusu ile ilgili detaylı alternatifler sunulacak.