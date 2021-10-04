Renault'tan Ekim ayında 80 bin TL, Seat'tan ise 63 bin zam! 2021 model Megane, Clio, Taliant, Captur, Talisman ve Leon Ibıza Arona Ateca Tarraco fiyatları
Renault ve Seat Ekim ayı zamlı güncel fiyat listesini açıkladı. Ağustos ayında tekrar düzenlenen ÖTV matrahı düzenlemesi ardından firmanın çoğu modeli yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşmüştü. Fransız ve İspanyol otomotiv devi Ekim ayı yeni fiyat listesinde bütün modellerine zam yaptı. Renault Captur modeli için 80 bin TL kadar fiyat artışı yaptı. Seat Arona modeli ise yüzde 80'lik vergi dilimine girerek 63 bin TL kadar zamlandı. İşte 2021 Model sıfır Renault Clio, Taliant, Captur, Megane Kadjar, Talisman, Koleos ve Ibıza, Arona, Leon, Ateca ve Tarraco Ekim fiyat listesi...
Seat, Ekim ayı zamlı yeni fiyat listesini açıkladı. ÖTV matrah düzenlemesi ardından fiyatlarını indiren otomotiv devinin birtakım modelleri 2 ayın ardından da tekrar yüzde 80'lik vergi dilimine girerek 63 bin TL kadar zamlandı. Renault ise Ekim ayı yeni fiyat listesini açıkladı. ÖTV matrahı düzenlemesi ile eş güdümlü geçen ay 52 bin TL'ye varan indirim uygulayan firma, Ekim ayı itibari ile 80 bin TL'ye varan yeni zamlı fiyatlarını açıkladı.
2021 Model Renault Megane Ekim Ayı Yeni Fiyat Listesi;
Joy 1.3 TCe 140 bg: 237.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 261.900 TL
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg: 243.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg : 266.000 TL
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 360.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 356.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 394.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 407.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 425.000 TL