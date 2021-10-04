Renault’tan Ekim ayında 80 bin TL, Seat’tan ise 63 bin zam! 2021 model Megane, Clio, Taliant, Captur, Talisman ve Leon Ibıza Arona Ateca Tarraco fiyatları

Seat, Ekim ayı zamlı yeni fiyat listesini açıkladı. ÖTV matrah düzenlemesi ardından fiyatlarını indiren otomotiv devinin birtakım modelleri 2 ayın ardından da tekrar yüzde 80'lik vergi dilimine girerek 63 bin TL kadar zamlandı. Renault ise Ekim ayı yeni fiyat listesini açıkladı. ÖTV matrahı düzenlemesi ile eş güdümlü geçen ay 52 bin TL'ye varan indirim uygulayan firma, Ekim ayı itibari ile 80 bin TL'ye varan yeni zamlı fiyatlarını açıkladı.