RENAULT tabuları yıktı: Anahtarlar hemen teslim! 1,99 faiz fırsatıyla Clio satışı başladı

Renault, yeni finansman kampanyası ile Clio modeline sahip olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında sadece 1,99 faizle sıfır Clio sahibi olmak mümkün. Renault Clio modelini tercih eden bireysel müşterilere sunulan bu avantajlı kampanya, 200.000 TL kredi imkanı, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile yüzleri güldürüyor. İşte o modele dair detaylar...

Sportif tasarımı merak uyandırıyor Renault Clio, yenilenen dış tasarımıyla modern ve şık bir görünüm sergiliyor. Genişletilmiş gri krom ızgara ve full LED farlar aracın daha sofistike ve dikkat çekici olmasını sağlıyor

İç mekan tasarımı etkileyici Clio yeni versiyonunda iç mekanı da tasarımla bütünleştiriyor. Belirgin logoları ve özgün dikiş detayları araç içinde sportif bir atmosfer yaratıyor.

Düşük maliyet yüksek performans Renault Clio, sadece dış tasarımıyla değil yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Yenilenen model, kompakt yapısı ve yakıt tasarruflu motor seçenekleri ile şehir içi kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor.