Rekabet arşa çıktı indirim yağmuru başladı! Kıyma et yağ fiyatlarını gören filesini alıp markete koşacak! BİM, ŞOK, A101'de 23.90 TL'ye kadar... Geçtiğimiz haftalarda döviz kurunda yaşanan peş peşe düşüşün ardından marketlerde de indirim yapılmaya başlandı. Tüm marketler ayçiçek yağı, çay, zeytin, peynir ve et ürünlerinde yüzde 9 ila 40 arası indirime gitti. Son olarak firmaların resmi internet sitelerini incelediğimizde ayçiçek yağı, kıyma, et gibi ürünlerde düşüş yaşandığını görüyoruz. BİM'de 5 litrelik Sole sıvı ayçiçek yağının fiyatı 109 TL'ye kadar düştü. Ayrıca 700 gramlık Kaanbey kaşar peynirinin fiyatı da yüzde 20 indirimle 39,90 TL oldu.