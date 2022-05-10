Refah payı, enflasyon, ek zam geliyor! Memur, emekli TÜİK TEFE TÜFE, Merkez Bankası 6 Aylık enflasyon tahmini ile maaş zammı! %31.21 seviyesinde...

Memur ve emekliler Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Son olarak Başkan Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." dedi. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, emekli ve memurun Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar!