Refah payı, enflasyon, ek zam geliyor! Memur, emekli TÜİK TEFE TÜFE, Merkez Bankası 6 Aylık enflasyon tahmini ile maaş zammı! %31.21 seviyesinde...
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için meraklı bekleyişe girdi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalar heyecanı giderek arttırdı. Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerine yer verdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı ve geriye sadece 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyona verisine göre memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı. Peki, Temmuzda maaşlara kaç TL zam gelecek? Memur, emekli Temmuz zammı ile maaşlar kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
10.05.2022 16:03 - Son Güncelleme: 10.05.2022 16:15
Memur ve emekliler Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Son olarak Başkan Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." dedi. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, emekli ve memurun Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar!
Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.