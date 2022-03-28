Ramazan öncesi büyük müjde! Emeklinin maaşı bu yöntemlerle artacak! En az 1.750 TL olarak görüldü! Başvurmak yetiyor!
Emekli maaşını ek destek ödemesi ile yükseltmek isteyenlere en az 1.750 TL ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında yapılan anlaşma sonrasında e – Devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla emekli maaşını taşıyanlara nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca emekli maaş müşterisi olmalarının ardından söz konusu bankaların birçok bankacılık ürün ve hizmetlerinden de tüm emeklilerin ayrıcalıklı şekilde yararlanmaları sağlanacak. Emekli maaşını nakit promosyon fırsatları ile artırmak isteyenlerin yararlanabildiği ödemeler ile 2022 yılında da emekliye destek verilecek. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte detaylar
Milyonlarca emekli bir yandan Ramazan Bayramı için 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi ödemelerini beklerken, diğer yandan özellikle yeni emekli olan ve mevcut emekli maaşını taşımak isteyenler için ek ödemeler araştırılıyor. Denizbank, TEB ve İş Bankası'dan yapılan duyurulara göre emekli maaşına en cazip promosyon teklifleri sunulduğu görüldü.
Denizbank'tan 1.750 TL Ödeme Yapılıyor!
Emekli maaşını Denizbank'tan alanlara 1.750 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. 30 Haziran 2022'ye kadar başvurularını yaparak, emekli maaş tutarına göre farklı oranlarda yapılacak nakit desteğinden tüm emeklilerin yararlanması sağlanacak.
İş Bankası 2 Bin Lira Ödemelere Başladı!
Türkiye İş Bankası, 2.000 TL nakit promosyon ödülü kapsamında emeklilere ödemelere başladı. 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek kampanya, SGK ile yapılan anlaşma kapsamında mevcut maaşını taşıyana veya yeni maaş alacak emeklilere yapılmaktadır.