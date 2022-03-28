Ramazan öncesi büyük müjde! Emeklinin maaşı bu yöntemlerle artacak! En az 1.750 TL olarak görüldü! Başvurmak yetiyor!

Milyonlarca emekli bir yandan Ramazan Bayramı için 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi ödemelerini beklerken, diğer yandan özellikle yeni emekli olan ve mevcut emekli maaşını taşımak isteyenler için ek ödemeler araştırılıyor. Denizbank, TEB ve İş Bankası'dan yapılan duyurulara göre emekli maaşına en cazip promosyon teklifleri sunulduğu görüldü.