Ramazan kolisi isteyenlere müjde! Başladı, e-Devlet'ten başvurun erzak yardımı dağıtılıyor! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Belediye, kaymakamlık...
Ramazan 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Oruç tutmak için geri sayım devam ederken gözler bir yandan da Ramazan kolisi erzak yardımı duyurularında. Her yıl ihtiyaç sahipleri tespit edilerek Ramazan ayı için gıda yardımı yapılıyor. Bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlar yardımları nereden, nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Peki Ramazan kolisi yardımı var mı, nereden, nasıl alınır? Ramazan kolisi yardım başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? Ramazan kolisi yardımı kimlere verilir? İşte detaylar...
21.03.2023 16:42 - Son Güncelleme: 21.03.2023 16:50
Ramazan kolisi isteyenlere müjde az evvel geldi. Başladı, e-Devlet'ten başvurun erzak yardımı dağıtılıyor! Belediyeler, kaymakamlık ve valilikler her yıl maddi durumu olmayan vatandaşlara farklı kalemlerde hem para hem de erzak yardımı yapıyor. Ramazan ayında da Ramazan kolisi yardımı var mı merak ediliyor. Bu noktada sıklıkla Ramazan kolisi başvuruları var mı, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? sorusu sorgulanıyor. İşte 2023 yardımları hakkında detaylar...