Ramazan kolisi isteyenlere müjde! Başladı, e-Devlet’ten başvurun erzak yardımı dağıtılıyor! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Belediye, kaymakamlık...

Ramazan kolisi isteyenlere müjde az evvel geldi. Başladı, e-Devlet'ten başvurun erzak yardımı dağıtılıyor! Belediyeler, kaymakamlık ve valilikler her yıl maddi durumu olmayan vatandaşlara farklı kalemlerde hem para hem de erzak yardımı yapıyor. Ramazan ayında da Ramazan kolisi yardımı var mı merak ediliyor. Bu noktada sıklıkla Ramazan kolisi başvuruları var mı, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? sorusu sorgulanıyor. İşte 2023 yardımları hakkında detaylar...