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Haberler Ekonomi RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

Ramazan ayı bu yıl 23 Mart 2023'te başlayacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. İlk teravih namazı da 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı yaklaşırken marketlerin Ramazan kolileri de satışa sunulmaya başlandı. Ramazan erzak kolilerinde ne olduğu ve ne kadara satıldığı araştırılmaya başlandı. Peki Migros, A101, Bizim Toptan, ŞOK, Carrefoursa, BİM Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, kaç TL? Ramazan kolisinin içinde neler var? İşte Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği 2023.

17.03.2023 16:28 - Son Güncelleme: 17.03.2023 16:36
RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği açıklandı. Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa Ramazan kolisi küçük, orta, mega fiyatları belli oldu. BİM, ŞOK, A101, Bizim Toptan, Migros ve Carrefoursa marketlerinin Ramazan ayına özel hazırlamış olduğu erzak kolileri son günlerde internet arama motorlarından sıkça araştırılmaya başladı. İşte market market fiyat listesi ve Ramazan erzak kolisi içeriği...

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RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023

1 kilo Yayla pilavlık pirinç
1 litre Orkide ayçiçek yağı
500 gram Mutlu burgu makarna
500 gram Mutlu spaghetti makarna
830 gram Tukaş domates salçası
1 kilo Eriş un
500 gram Doğuş Rize çay

RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

750 gram Torku küp şeker
750 gram Efsina iyotlu sofra tuzu
65 gram Knorr kremalı tavuk çorbası
60 gram Knorr tavuk bulyon
100 gram Kenton çikolatalı puding
1 litre şekersiz Coca-Cola

MİGROS Süper Ramazan Kolisi fiyatı: 399 TL

RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

ŞOK RAMAZAN PAKETİ İÇİNDEKİLER 2023

830 gram Bizim Vatan domates salçası
500 gram Deren filiz çay
1 litre Evin ayçiçek yağı
1 kilo Piyale un
150 gram Piyale kakaolu puding
80 gram Piyale ezogelin çorba
500 gram Piyale burgu makarna
1 Kilo Anadolu mutfağı Osmancık pirinç

RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

1 kilo Anadolu mutfağı kırmızı mercimek
1 kilo Anadolu mutfağı piavlık bulgur
750 gram Anadolu mutfağı tuz
1 kilo Türk şeker toz şeker
400 gram Marmara Birlik siyah zeytin

Şok ramazan kolisi 2023 fiyatı: 299 TL.

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