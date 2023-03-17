RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...

Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği açıklandı. Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa Ramazan kolisi küçük, orta, mega fiyatları belli oldu. BİM, ŞOK, A101, Bizim Toptan, Migros ve Carrefoursa marketlerinin Ramazan ayına özel hazırlamış olduğu erzak kolileri son günlerde internet arama motorlarından sıkça araştırılmaya başladı. İşte market market fiyat listesi ve Ramazan erzak kolisi içeriği...