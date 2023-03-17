RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER 2023 | Ramazan kolisinin içinde ne olur? Küçük, orta, mega fiyatları: Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa...
Ramazan ayı bu yıl 23 Mart 2023'te başlayacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. İlk teravih namazı da 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı yaklaşırken marketlerin Ramazan kolileri de satışa sunulmaya başlandı. Ramazan erzak kolilerinde ne olduğu ve ne kadara satıldığı araştırılmaya başlandı. Peki Migros, A101, Bizim Toptan, ŞOK, Carrefoursa, BİM Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, kaç TL? Ramazan kolisinin içinde neler var? İşte Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği 2023.
17.03.2023 16:28 - Son Güncelleme: 17.03.2023 16:36
Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği açıklandı. Migros, A101, ŞOK, Bizim Toptan, Carrefoursa Ramazan kolisi küçük, orta, mega fiyatları belli oldu. BİM, ŞOK, A101, Bizim Toptan, Migros ve Carrefoursa marketlerinin Ramazan ayına özel hazırlamış olduğu erzak kolileri son günlerde internet arama motorlarından sıkça araştırılmaya başladı. İşte market market fiyat listesi ve Ramazan erzak kolisi içeriği...