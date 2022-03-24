Ramazan kolisi fiyatları 2022! 👉A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ramazan kolisi ne kadar? Marketlerin Ramazan erzak paketleri dopdolu…

Her yıl heyecanla beklenen İslamiyet'te büyük öneme sahip olan Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve geri sayım başlamışken Ramazan erzak paketlerini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ramazan kolisi ne kadar? Marketlerin Ramazan erzak paketleri dopdolu içerikleriyle her bütçeye ve ihtiyaca hitap ediyor. Marketlerin Ramazan kolisi fiyatları 2022 haberimizde yer alıyor, inceleyerek istediğiniz seçeneğe karar verebilirsiniz.