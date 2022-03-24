Ramazan kolisi fiyatları 2022! 👉A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ramazan kolisi ne kadar? Marketlerin Ramazan erzak paketleri dopdolu…
11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan kolisi fiyatları 2022 araştırmalarına başladı. Evine temel gıda ürünlerini daha uygun fiyata satın almak ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımda bulunmak amacıyla Ramazan erzak paketlerinin içeriklerini ve fiyatlarını incelemek isteyenler tek tek market şubelerini gezmek yerine internetten tüm bilgilere ulaşarak karşılaştırma yapmak istiyor. Peki A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ramazan kolisi ne kadar? Marketlerin Ramazan erzak paketlerinin içeriğinde neler yer alıyor?
Her yıl heyecanla beklenen İslamiyet'te büyük öneme sahip olan Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve geri sayım başlamışken Ramazan erzak paketlerini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ramazan kolisi ne kadar? Marketlerin Ramazan erzak paketleri dopdolu içerikleriyle her bütçeye ve ihtiyaca hitap ediyor. Marketlerin Ramazan kolisi fiyatları 2022 haberimizde yer alıyor, inceleyerek istediğiniz seçeneğe karar verebilirsiniz.
BİM RAMAZAN KOLİSİ
Salça (830 g), Tuz (750 g), Ayçiçek yağı (1 L), Un (1000 g), Kuru fasulye (1000 g), Çay (500 g), Reçel (380 g), Fındık Kreması (500 g), Hazır çorba, Küp şeker (1000 g), Makarna
Bu içeriğe sahip bir Ramazan kolisi 2021 yılında 75.65 TL idi. 2022 yılında ne olacağı daha açıklanmadı.
ŞOK RAMAZAN KOLİSİ
ŞOK 2022 Ramazan erzak paketi 114,90 TL'Lik fiyatıyla satışa çıkarıldı.
-Bizim Vatan Domates Salçası (830 Gram)
-Deren Filiz Çay (500 Gram)
-Evin Ayçiçek Yağı (1 Litre)
-Piyale Un (1.000 Gram)
-Piyale Kakaolu Puding (150 Gram)
-Piyale Ezogelin Çorba (80 Gram)
-Piyale Burgu Makarna (500 Gram)
-Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (1.000 Gram)
-Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1.000 Gram)
-Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1.000 Gram)
-Anadolu Mutfağı Tuz (750 Gram)
-Türk Şeker Toz Şeker (1.000 Gram)
-MB Siyah Zeytin (400 Gram)
A101 RAMAZAN KOLİSİ
A101'in 2022 yılı Ramazan kolisi fiyatları henüz netleşmedi
Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan 1 Adet
Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce 1 Adet
Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce 1 Adet
Çay Filiz 500 G Karadem 1 Adet
Makarna İnce Uzun 500 G Bendo 2 Adet
Çorba Mercimek 72 G Ustasından 1 Adet
Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce 1 Adet
Ayçiçek Yağı 1 L Vera 1 Adet
Şeker Küp 1000 G Petek 1 Adet
Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş 1 Adet
Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem 1 Adet
Kahve Türk 100 G Keyfe 1 Adet
Tuz Tuzluklu 500 G Billur 1 Adet
Zeytin Yeşil Çizik S Xs 400 G Zeo 1 Adet
Helva Sade 500 G Hun 1 Adet
Puding Kakaolu 150 G Dorbi 1 Adet
Baharat Pul Biber 250 G Diyar 1 Adet
Baharat Karabiber 150 G Diyar 1 Adet
Baharat Nane 150 G Diyar 1 Adet
Ramazan Bereket Paketi:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Mutlu Spaghettı Makarna 500 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Eriş Un 1 Kg
Doğuş Rize Çay 500 G
Torku Küp Şeker 750 G
Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 G
Kenton Çikolatalı Puding 100 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L