Ramazan kolisi dağıtılıyor e-devletten başvuru yapanlara verilecek! Milyonlarca kişi bekliyordu! Bakanlıklar, belediye ve kaymakamlıklar...

Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Bilindiği üzere her yıl belediyeler, kaymakamlıklar, bakanlıklar ve Kızılay vatandaşlara ramazan kolisi ve ya para yardımı dağıtıyor. Bu yıl da gelenek devam etti! Bizzat başvuru yapanlara para ödemeleri ve ya ramazan kolisi verilecek.