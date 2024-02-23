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RAMAZAN KOLİLERİ yayımlandı! Migros, Metro, Hakmar,Happy Center, Carrefour Ramazan paketi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç yağ, çay...

Ramazan ayına sayılı günler kala, Carrefoursa, Migros, Hakmar, Metro, Happy Center marketleri vatandaşlarına özel Ramazan kolileri ile hizmet sunmaya hazırlanıyor. Ramazan ayına özel indirimli 4 farklı seçenekteki bu özel koliler, müşterilere uygun fiyatlarla Ramazan hazırlıklarını yapma fırsatı tanıyor. İşte 2024 Ramazan paketleri...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 18:25 Güncelleme 23 Şubat 2024, 18:25
RAMAZAN KOLİLERİ yayımlandı! Migros, Metro, Hakmar,Happy Center, Carrefour Ramazan paketi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç yağ, çay... 1

Zincir marketler tarafından hazırlanan Ramazan kolisi seçeneği, ekonomik paket, bereket paketi, lezzet paketi, ziyafet paketi gibi çeşitlilik sunarak müşterilere uygun seçenekler sunuyor.

RAMAZAN KOLİLERİ yayımlandı! Migros, Metro, Hakmar,Happy Center, Carrefour Ramazan paketi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç yağ, çay... 2

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ

Carrefoursa, Ramazan ayına özel 4 farklı koliyi indirimli fiyatlarla sunuyor. Carrefoursa kartıyla Klasik Ramazan koliği 464,80 TL'den 299,90 TL'ye düşerken, diğer kolilerde de %50'ye varan indirimler uygulanıyor.

RAMAZAN KOLİLERİ yayımlandı! Migros, Metro, Hakmar,Happy Center, Carrefour Ramazan paketi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç yağ, çay... 3

Süper Ramazan koliği 469,90 TL, Mega Ramazan koliği 549,90 TL, ve Lüks Ramazan koliği 899,90 TL'ye alınabilecek. Kampanya 11 Mart 2024 tarihine kadar geçerli.

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