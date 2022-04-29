Ramazan bayramı yardımı! İhtiyaç sahiplerine gıda desteği veriliyor! Belediyeler, kaymakamlık, Kızılay! İşte tüm detaylar

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluğunu yerine getiren kurumlardan biri olarak görev alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerini giderebilmek adına birçok farklı alanda hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda yeni yıla girilmesi ile birlikte yeni sosyal yardım modelleri geliştiren bakanlık, ilgili hizmetleri aracılığı ile Türkiye sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşı maddi yetersizliklerin altında ezdirmemeyi hedeflemektedir.