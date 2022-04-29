Ramazan bayramı yardımı! İhtiyaç sahiplerine gıda desteği veriliyor! Belediyeler, kaymakamlık, Kızılay! İşte tüm detaylar
Yeni dönemde de hizmetlerine hiç ara vermeden devam eden aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı yardımları için ek ödenek ayrıldığını duyurdu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı için özel olarak sunduğu hizmetlere ilişkin haberin ayrıntıları
Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluğunu yerine getiren kurumlardan biri olarak görev alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerini giderebilmek adına birçok farklı alanda hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda yeni yıla girilmesi ile birlikte yeni sosyal yardım modelleri geliştiren bakanlık, ilgili hizmetleri aracılığı ile Türkiye sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşı maddi yetersizliklerin altında ezdirmemeyi hedeflemektedir.
Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklamaya imza atan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşan Ramazan Bayramı için de ihtiyaç sahiplerine çeşitli hizmetlerin sunulacağını bildirdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, bu amaç için bakanlık tarafından ek ödeneğin ayrıldığını duyurdu.
Bakan Yanık'tan Ek Ödenek Açıklaması!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günler yapmış olduğu bir açıklamada 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı için bakanlığın ek ödenek ayırdığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Gıda Yardımı!
Yaptığı açıklamalarda ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Bayramı için gıda yardımı yapılacağını belirten Bakan Derya Yanık, söz konusu yardımın yıl boyunca da yapılma imkanının olduğunu, bunun için sağlanması gereken tek şartın hane içi kişi başı ortalama gelirinin asgari ücretin 3'te 1'ini aşmaması olduğu bilgisini verdi.