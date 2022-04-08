Ramazan ayında gıda-erzak yardımı müjdesi! Belge talep edilmiyor! E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra...

Ülke genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi: "Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor" dedi.