Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...
Ramazan ayına az bir süre kala Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 9-14 Mart 2023 Kooperatif marketleri fiyat listesi...
09.03.2023 23:18 - Son Güncelleme: 09.03.2023 23:18
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9- 14 Mart fiyat listesi açıklandı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler buraya! Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...