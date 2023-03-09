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Haberler Ekonomi Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...

Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...

Ramazan ayına az bir süre kala Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 9-14 Mart 2023 Kooperatif marketleri fiyat listesi...

09.03.2023 23:18 - Son Güncelleme: 09.03.2023 23:18
Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9- 14 Mart fiyat listesi açıklandı. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler buraya! Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...

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Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...

Tarım Kredi'de bu hafta 5 litrelik ayçiçek yağ 135 TL'ye satılıyor.

Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...

Demlik poşet çay da 99,90'a satılmaya başlandı.

Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...

Destan toz şeker 105 TL

Ramazan ayı geliyor Tarım Kredi rafları boşaltıyor! Kooperatif marketleri düdüğü çaldı! 9- 14 Mart fiyat listesi! Ayçiçek yağı 135 TL! Tavuk, bakliyat...

Et ve süt kurumu gövde tavuk 38 TL

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