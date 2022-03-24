💥Ramazan ayı geldi ŞOK ve BİM'de indirimler başladı! Merakla bekleniyordu o ürünlerde fiyatlar epey düştü! Zincir marketlerde...

Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Oruç ayı diye de bilinen bu ayda en çok merak edilen konular arasında zincir marketlerin indirimleri yer alıyor. Hali hazırda her hafta tüm zincir markeler yeni güncel aktüel ürünlerini zaten yayınlıyor. Ramazan ayı gibi yılda bir kez olan dönemlerde ise her zamankinden farklı kampanyalar düzenleniyor. Bu yıl da öyle oldu ve ŞOK ve BİM marketleri atağa geçti. Merakla bekleniyordu o ürünlerde fiyatlar epey düştü. İşte ŞOK ve BİM aktüel ürünlerinin tamamı...