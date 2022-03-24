💥Ramazan ayı geldi ŞOK ve BİM'de indirimler başladı! Merakla bekleniyordu o ürünlerde fiyatlar epey düştü! Zincir marketlerde...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zincir marketler harekete geçmeye başladı. Peş peşe duyurular yapılıyor. BİM ve ŞOK marketlerinde aktüel ürünler kataloğu dikkat çekti. Her hafta aktüel kataloğunu güncelleyen her iki market bu kez Ramazan ayı için hazırlık yaptı. Vatandaşlar bir süredir merakla Ramazan Bayramı indirimlerini bekliyordu. Oruç ayı boyunca Ramazan'a özel indirimler olacak. Peki bu hafta BİM ve ŞOK'ta hangi ürünler var ve ne kadar indirimde? Tek tek yayınlandı. İşte ŞOK, BİM güncel yepyeni aktüel ürünler kataloğu tam liste...
24.03.2022 15:57 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:00
Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Oruç ayı diye de bilinen bu ayda en çok merak edilen konular arasında zincir marketlerin indirimleri yer alıyor. Hali hazırda her hafta tüm zincir markeler yeni güncel aktüel ürünlerini zaten yayınlıyor. Ramazan ayı gibi yılda bir kez olan dönemlerde ise her zamankinden farklı kampanyalar düzenleniyor. Bu yıl da öyle oldu ve ŞOK ve BİM marketleri atağa geçti. Merakla bekleniyordu o ürünlerde fiyatlar epey düştü. İşte ŞOK ve BİM aktüel ürünlerinin tamamı...