PTT'ye yatıyor! Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! Hak sahiplerinin bu ödemeden haberi bile yok! İşte tüm detaylar

Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yılda 3.900 lira hesabınıza anında ödeniyor! Ülkemiz sosyal bir devlet olduğu için ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar sunmaya devam etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yardıma muhtaç vatandaşlara yardım etmek mümkün olmaktadır. Türkiye'de çalışmayan kadın oranı oldukça yüksek. Bu nedenle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor. 'Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı' da kadınlara yoksulluktan daha fazla etkilendikleri gerçeğinden yola çıkılarak verilen desteklerden biri.

20.05.2021 09:36 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





