PTT'ye KPSS sınav puan şartsız personel alımı! 81 ilde 18-40 yaş arası binlerce kişi dört gözle bekliyor! 5.500 TL- 15.000 TL arası maaşla...
PTT personel alımı bu yıl yapılacak mı merak edilirken boş kadrolar araştırılıyor. Her yıl binlerce alım yapan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü son bir kaç yıldır alım yapmıyor. Dolayısıyla 2022 yılında yaklaşık 50 bin kadar alım yapması bekleniyor. Peki PTT personel alımı başladı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? PTT hangi kadrolara alım yapacak? En az 5.500 TL maaş veriliyor. Ünvana göre maaşlar 10 bin ve üzerine çıkabiliyor. İşte PTT personel alımı başvuruları hakkında detaylar...
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı için 81 ilde binlerce kişi bekleyişini sürdürüyor. Uzun süredir PTT personel alımı bekleniyor. Başvuruda bulunmak isteyenler sıklıkla internet arama motorlarında, PTT iş başvurusu ne zaman başlayacak, şartları neler?, PTT personel alım başvurusu nasıl yapılır?, PTT alımı kadroları belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...
PTT'de çalışmak isteyenler dikkat! 2022 yılında PTT personel alımı bekleyenler öncelikle genel başvuru şartlarını taşımalı. Peki nedir bu şartlar;
PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.