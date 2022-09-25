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Haberler Ekonomi PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! 1.410 TL ödeme yapıyor! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...

PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! 1.410 TL ödeme yapıyor! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...

Dar gelirli vatandaşlar talepte bulunmaları durumunda fatura desteğinden yararlanabiliyor. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor. Destek miktarı kişi sayısına göre değişiyor. Bu yıl doğal gaz desteği 1.150 TL'ye elektrik desteği ise 260 liraya kadar çıktı. İşte destek ödemelerine dair merak edilenler!

25.09.2022 18:18 - Son Güncelleme: 25.09.2022 18:18
1.410 TL ödeme yapıyor! PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...

Devlet birçok alanda maddi açıdan sıkıntı yaşayanlara yardım yapıyor. Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için devlet kış destek miktarlarını yükseltmeye devaM ediyor. Bu kapsamda 1150 liraya kadar olan doğalgaz desteğinin bu yıl devam edeceği açıklanmıştı. Bunun yanında 260 liraya kadar da elektrik desteği sağlanacak. Destek tutarlarının artırılması da gündemde yer alan konular arasında. Peki, kimler bu yarımlardan yararlanabilir, gelir şartı ne? İşte merak edilenler!

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1.410 TL ödeme yapıyor! PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...

DEVLETTEN 1150 TL DOĞAL GAZ, 260 TL ELEKTRİK DESTEĞİ

Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için devlet destekleri artarak devam ediyor.

1.410 TL ödeme yapıyor! PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...

1150 liraya kadar olan doğalgaz desteğinin bu yıl devam edeceği açıklanmıştı. Bunun yanında 260 liraya kadar da elektrik desteği sağlanacak. Destek tutarlarının artırılması da gündemde!

1.410 TL ödeme yapıyor! PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...

Yüksek fatura korkusu vatandaşları şimdiden kara kara düşündürüyor. Kış mevsimi öncesi devletin ihtiyaç sahipleri için verdiği destekler ise devam ediyor.

1.410 TL ödeme yapıyor! PTT’ye geçerli kimlik belgesiyle giden nakit para alacak! T.C.KN 0,2,4,6,8 olanlara 1 yıl süreyle...

Bu desteklerden birisi de 'dar gelirliye elektrik tüketim desteği' uygulaması.

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