PTT'ye faturanı göster ATM'den paranı al! 1150 TL ödeme yapılacak! T.C. kimlik no sonu 0-2-4-6-8 olanlara müjde: Yılda 2 kez...
Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara birçok alanda destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular da alınmaya başlanacak. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru sağlayacak. Başvurular sonuçlandıktan sonra hak sahibi olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Peki, Doğal gaz desteği başladı mı? Doğal gaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!
Doğal gaz desteği başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat işlemlerini yapacak. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Bu kapsamda internet arama motorlarında, "Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl müracaat yapılır? soruları araştırılıyor. İşte doğalgaz desteğine dair merak edilenler haberimizde!
Doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı ve şartları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvurularının 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladığını duyurdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ YARDIMI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktararak, tutarın yıllık 450 TL ile 1150 T arasında değişeceğini duyurdu.