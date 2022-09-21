PTT'ye faturanı göster ATM'den paranı al! 1150 TL ödeme yapılacak! T.C. kimlik no sonu 0-2-4-6-8 olanlara müjde: Yılda 2 kez...

Doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı ve şartları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvurularının 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladığını duyurdu.