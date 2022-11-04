PTT'den şifre alarak başvurun! Aile Bakanlığı 750 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN'a yansıyacak! TC'si 0,2,4,6,8 olanlar...

Maddi açıdan yetersiz durumda olan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. Bunlardan biri de kira yardımı. Bakanlık her ay 1150 TL'ye varan kira destek ödemesi yapıyor. Bu ödemeler il il değişiyor. Bu destek ödemesinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlara sahip olanlar kolayca başvuru yapıp ödemeden yararlanıyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar...