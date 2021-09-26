PTT'den hemen 659-992 TL! Genç yaşlı başvurana para akıtılacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet doğrultusundan verdiği destekler artıyor. Pek fazlası bireyin bilmediği bu yardımların müracaatları devam ediyor. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi detaylı hallerde tespit edilen vatandaşlara sağlanan kişilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek fazlası binlerce vatandaşlar doğrultusundan bilinmese de müracaat yapan ve müracaatı onaylanan yüz binlerce şahsa ödemeler hemen veriliyor. SGK'dan da alınabilecek birtakım destekler de yer alır iken bu aşamalarda neler uygulanacağı müracaat gerçekleştirmeyi düşünen şahıslar doğrultusundan merak ediliyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet doğrultusundan verdiği destekler artıyor. Pek fazlası bireyin bilmediği bu yardımların müracaatları devam ediyor. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi detaylı hallerde tespit edilen vatandaşlara sağlanan kişilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek fazlası binlerce vatandaşlar doğrultusundan bilinmese de müracaat yapan ve müracaatı onaylanan yüz binlerce şahsa ödemeler hemen veriliyor. SGK'dan da alınabilecek birtakım destekler de yer alır iken bu aşamalarda neler uygulanacağı müracaat gerçekleştirmeyi düşünen şahıslar doğrultusundan merak ediliyor.
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.
PTT YARDIM PARASI SORGULAMA
Bu işlemler haricinde ilaveten banka şubelerine giderek ya da bankamatik kartınızı ATM'ye sokarak da yardım parası sorgulamasını yapabilirsiniz. Eğer hesabınıza para yattığında, bilgi alabilmek istiyorsanız, müşteri hizmetlerinden SMS bilgilendirmeyi açmanız gerekiyor. Bu halde her para girişi ve her para çıkışında size SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.