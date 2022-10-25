PTT’den en az 6.000 TL maaşla 22 bin personel alımı! 81 ilde başvuru ekranı aktif edilecek! 19-46 yaş arası KPSS şartsız dağıtıcı, postacı...

2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sosyal medyada PTT'den 22 veya 55 bin personel alımı yapılacağı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.