PTT'den en az 6.000 TL maaşla 22 bin personel alımı! 81 ilde başvuru ekranı aktif edilecek! 19-46 yaş arası KPSS şartsız dağıtıcı, postacı...
PTT 2022 personel alımına ilişkin son gelişmeler kurumda çalışmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. PTT personel alımı hakkında duyuru yapılıp yapılmadığı da araştırılan konular arasında. Belirli tarihler arasında PTT bünyesine istihdam edilmek üzere personel alımı yapıyor. Son olarak PTT'den 22 bin veya 55 bin arasında KPSS şartsız personel alımı yapılacağı ileri sürüldü. Personel alımıyla ilgili süreçleri yakından takip eden pek çok kişi PTT personel alımı başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları ve detaylar haberimizde!
PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 55 bin veya 22 bin personel alımı yapılacağı iddialarının ardından gözler yayınlanacak ilana çevrildi. 55 bin personel alımı kadrosuna başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022 PTT personel alımı ne zaman, yapılacak mı? İşte detaylar...
PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI, NE ZAMAN?
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı hakkındaki son gelişmeler kurum bünyesinde görev almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor
Peki, PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Sosyal medyada PTT'den 22 veya 55 bin personel alımı yapılacağı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.