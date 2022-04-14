RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi PTT'den anında 206 TL - 1150 TL! Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! 7'den 70'e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

PTT'den anında 206 TL - 1150 TL! Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! 7'den 70'e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

Devletin vatandaşa karşılıksız yaptığı ödemeler için başvurular sürüyor. Pek çok kişi tarafından fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. 2022 yılı ile birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer almaktadır.

14.04.2022 11:30 - Son Güncelleme: 14.04.2022 11:30
Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! PTT’den anında 206 TL - 1150 TL! 7’den 70’e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

Destek ödemeleri kapsamında PTT'den anında 206 TL - 1150 TL çekiliyor. Çalışsan da çalışmasan da ödeme yapılıyor ve şartlara uyanlar parasını derhal çekebilir. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı 2022 yılında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına hesaplara yatırılmaktadır. Bakan Yanık yaptığı açıklamada destek ödemeleri ile ilgili, "Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar TL'yi aşan nakdi yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.

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Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! PTT’den anında 206 TL - 1150 TL! 7’den 70’e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6,6 milyar TL'yi aşan nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! PTT’den anında 206 TL - 1150 TL! 7’den 70’e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım programlarıyla destek olduklarını belirten Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğinden Elektrik Yardımına, Barınma Yardımından Sosyal Ekonomik Destek'e, Evde Bakım Yardımından Genel Sağlık Sigortası Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! PTT’den anında 206 TL - 1150 TL! 7’den 70’e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirten Bakan Yanık, Mart ayı içerisinde gerçekleşen nakdi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! PTT’den anında 206 TL - 1150 TL! 7’den 70’e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere Mart ayı içerisinde yaklaşık 231 milyon TL Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini ifade etti.

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