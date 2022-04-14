PTT'den anında 206 TL - 1150 TL! Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! 7'den 70'e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...
Devletin vatandaşa karşılıksız yaptığı ödemeler için başvurular sürüyor. Pek çok kişi tarafından fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. 2022 yılı ile birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer almaktadır.
Destek ödemeleri kapsamında PTT'den anında 206 TL - 1150 TL çekiliyor. Çalışsan da çalışmasan da ödeme yapılıyor ve şartlara uyanlar parasını derhal çekebilir. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı 2022 yılında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına hesaplara yatırılmaktadır. Bakan Yanık yaptığı açıklamada destek ödemeleri ile ilgili, "Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar TL'yi aşan nakdi yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım programlarıyla destek olduklarını belirten Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğinden Elektrik Yardımına, Barınma Yardımından Sosyal Ekonomik Destek'e, Evde Bakım Yardımından Genel Sağlık Sigortası Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.