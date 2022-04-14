PTT'den anında 206 TL - 1150 TL! Paranızı derhal şimdi çekebilirsiniz! 7'den 70'e herkese Ramazan, pandemi, doğal gaz, elektrik desteği...

Destek ödemeleri kapsamında PTT'den anında 206 TL - 1150 TL çekiliyor. Çalışsan da çalışmasan da ödeme yapılıyor ve şartlara uyanlar parasını derhal çekebilir. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı 2022 yılında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına hesaplara yatırılmaktadır. Bakan Yanık yaptığı açıklamada destek ödemeleri ile ilgili, "Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar TL'yi aşan nakdi yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.