PTT’den anında 137-300 TL! Çalışsan da çalışmasan da karşılıksız ödeme var! Şartlara uyanlar parasını derhal çekebilir!

Destek ödemeleri kapsamında PTT'den anında 137-300 TL çekiliyor. Çalışsan da çalışmasan da ödeme yapılıyor ve şartlara uyanlar parasını derhal çekebilir. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı Temmuz ayında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına hesaplara yatırılmaktadır.