PTT'den anında 137-300 TL! Çalışsan da çalışmasan da karşılıksız ödeme var! Şartlara uyanlar parasını derhal çekebilir!
Devletin vatandaşa karşılıksız yaptığı ödemeler için başvurular sürüyor. Pek çok kişi tarafından fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer almaktadır.
Destek ödemeleri kapsamında PTT'den anında 137-300 TL çekiliyor. Çalışsan da çalışmasan da ödeme yapılıyor ve şartlara uyanlar parasını derhal çekebilir. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı Temmuz ayında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına hesaplara yatırılmaktadır.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.
SGK ÖDEME SORGULAMA
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.