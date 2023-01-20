PTT’den ailelerin hesabına yatacak! Aile Bakanlığından sosyal yardım ödemesi SYDV’den başvurana 1250 TL! Bana yatmaz deme! Çocuk, engelli, yaşlı...

SED YARDIMI

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artıyor. Okul öncesi için ödeme bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 2 bin 376 liradan 3 bin 90 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2 bin 535 liradan 3 bin 295 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2 bin 852 liradan 3 bin 708 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 267 liradan bin 648 liraya yükseliyor.