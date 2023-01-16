PTT’den ailelere 1250 TL ödeme! Ayda 1 kez hesap kartlarına yatacak! e-Devlet’ten form doldurup onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar veriliyor ve bunlar için belli başlı şartların taşınması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen bu yardımların neler olduğu en çok merak edilenler arasında yer alırken bir yandan da başvuru şartlarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Bu desteklerden biri de 850-1250 TL arası veriliyor. İşte detaylar...