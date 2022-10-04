PTT'den ahzeden ATM'den kazanacak! TC Kimlik son hane 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar 12 ay boyunca... 850 TL nakit + çocuklara 650 TL ödeme!
Devlet tarafından sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler kişilerin içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve zorluk yaşamamaları adına sağlanıyor. Devletin para yardımları uygulaması içinde Aile Bakanlığı üzerinden oluşturulan Aile Destek ödemesi yer alıyor. Peki, Aile destek ödemesinden kimler yararlanabiliyor? İşte merak edilenler!
Devlet kanadından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bunlardan biri de yeni destek paketlerinden biri olan Aile Destek ödemeleri. Hane başına aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişiyordu. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi. Peki, kimler aile destek ödemesi alabilir? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte başvuru detayları ve şartlar...
Merakla beklenen aile destek ödemesi hakkında detaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından paylaşıldı. Aile destek paketinin genişletildiği müjdesini veren Bakan Yanık, ilave desteklerin olacağını belirtti. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 Aile Destek Ödemesi başvuru şartları...