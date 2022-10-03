PTT'den ahzeden ATM'den kazanacak! 850 TL nakit + çocuklara 650 TL ödeme! TC Kimlik son hane 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar 12 ay boyunca...

Devlet kanadından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bunlardan biri de yeni destek paketlerinden biri olan Aile Destek ödemeleri. Hane başına aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişiyordu. Yapılan son artışla birlikte Aile Destek Programı ödemeleri 850 ile 1250 TL aralığına yükseltildi. Peki, kimler aile destek ödemesi alabilir? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte başvuru detayları ve şartlar...