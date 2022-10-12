PTT'den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri! PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak?
Uzun süredir gündemde olan PTT personel alımları bağlamında önemli bilgiler gelmeye başladı. Pek çok vatandaş için uzun süredir açıklanması beklenilen PTT personel alım tarihleri merak ediliyor. Henüz husus ile alakalı PTT bağlamında bir açıklamanın gelmemesi ile eş güdümlü yakın zamanda açıklanması beklenilen iş ilanının paylaşılması bekleniyor
12.10.2022 10:15 - Son Güncelleme: 12.10.2022 10:15
PTT personel alımları resmen başladığı zaman, PTT tarafından adaya bir form verilecek ve bu formun doldurulması istenecek. Aksi durumda başka yollardan yapılacak olan başka müracaat yöntemlerinin herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. PTT'nin personel alımı ilanı yayınlaması durumunda, aday başvuruları kurumun resmi internet sitesinden kabul edilecek.
PTT, çıkan alım haberlerine dair yeni bir duyuru yayınladı. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren PTT, yeni devre amacıyla şimdilik personel alımı ilanı yayınlamadığını belirtti. PTT'nin personel alımı ilanını ne vakit yayınlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.