PTT’den 81 için personel alım şartları ve başvuru tarihleri! PTT kaç kişi alacak? Başvurular nereden yapılacak?

Pozisyon için belirtilmiş olan eğitim ve diğer özel şartları sağlıyor olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir rahatsızlığa sahip olmamak