PTT'den 216 TL ödeme yapılacak! Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!
Ekonomik olarak geçinmekte zorlanan vatandaşlar bunu belgelemeleri durumunda devlet yardımlarından tek tek faydalanabiliyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destekler gelmeye devam ediyor ve bu yardımları alabilmek için sigortanın ya da diğer ek gelirlerin bulunmaması gerekiyor. Devlet desteklerinin neler olduğunu bilmeyenler konu hakkında araştırmalar yapıyor ve istenen şartlara göre başvuruda bulunmak istiyor. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında elektrik fatura desteği yer alıyor. Peki, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar haberimizde!
04.12.2022 14:40 - Son Güncelleme: 04.12.2022 14:40
Geçinmekte zorlanan, dar gelirli vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Mddi durumunun yetersiz olduğunu belge ile kanıtlamak gerekiyor ve devlet kurumlarının verdiği yardımlardan faydalanmak isteyenlerin belirlenen şartları da karşılıyor olması önemli. Bu kapsamda tüketim destekleri ön plana çıkıyor. Peki, elektrik ve doğalgaz fatura desteği nasıl alınır, şartlar neler? İşte merak edilenler!
4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.
Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.