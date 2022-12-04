PTT’den 216 TL ödeme yapılacak! Müracaat şartı YOK! TCKN ve faturanız yeterli! 1-2-3-4-5-6 kişilik aileler şubelerden nakit para alabilecek!

Geçinmekte zorlanan, dar gelirli vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Mddi durumunun yetersiz olduğunu belge ile kanıtlamak gerekiyor ve devlet kurumlarının verdiği yardımlardan faydalanmak isteyenlerin belirlenen şartları da karşılıyor olması önemli. Bu kapsamda tüketim destekleri ön plana çıkıyor. Peki, elektrik ve doğalgaz fatura desteği nasıl alınır, şartlar neler? İşte merak edilenler!