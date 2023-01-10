PTT'den 1.500 TL ödeme! Paralar 15 gün içinde IBAN'a yatacak! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından dar gelirli vatandaşa birçok kapsamda yardım ödemesi sağlanıyor. Çoğu kişi bu ödemeleri bilmiyor. Devlet tarafından sunulan destek ödemeleri yeni yılda arttı. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı başvuru ve ödemeleri devam ediyor. Öte yandan kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için destek sağlanıyor. İllere göre ödemeler değişiklik gösteriyor. Peki, kimler kira desteğinden yararlanacak? İşte merak edilenler!
10.01.2023 14:02 - Son Güncelleme: 10.01.2023 14:02
Vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Ekonomik anlamda destek olmak amacıyla yapılan ödemeler devam ediyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Öte yandan devlet dar gelirli hanelere kira yardımı da yapıyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgilere takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...