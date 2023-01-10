PTT’den 1.500 TL ödeme! Paralar 15 gün içinde IBAN’a yatacak! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Ekonomik anlamda destek olmak amacıyla yapılan ödemeler devam ediyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Öte yandan devlet dar gelirli hanelere kira yardımı da yapıyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgilere takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...