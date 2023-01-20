PTT'den 1.500 TL ödeme! 5 şartı sağlayan 15 gün içinde nakit desteği kapacak! e-Devlet'ten başvuru onayı yeter! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından vatandaşa birçok alanda nakit desteği sağlanıyor. Özellikle Aile Bakanlığı dar gelirli, maddi durumu yetersiz ailelere 1500 TL kira yardımı veriyor. Başvurunun ardından vatandaşlar, başvuruyu takip eden ilk 15 gün içinde kira yardımlarını banka hesapları ya da PTT şubelerinden alabilecek. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilecek? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere çeşitli konularda nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan bir tanesi de kira yardımıdır. Devlet tarafından maddi durumları düşük ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kira yardımı imkanı sunulmaktadır. İşte kira yardımıyla ilgili detaylar takvim.com.tr'de...
DEVLETTEN 1.500 TL KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz aylarda içerisinde elektrik, doğalgaz ve çocuk yardımının olduğu 'Türkiye Aile Destek Paketi'nin içine 'kira yardımı'nı da ekledi.
2023 E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şartları sağlayan vatandaşlar kira yardımı için e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekiyor.