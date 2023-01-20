PTT’den 1.500 TL ödeme! 5 şartı sağlayan 15 gün içinde nakit desteği kapacak! e-Devlet’ten başvuru onayı yeter! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere çeşitli konularda nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan bir tanesi de kira yardımıdır. Devlet tarafından maddi durumları düşük ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kira yardımı imkanı sunulmaktadır. İşte kira yardımıyla ilgili detaylar takvim.com.tr'de...