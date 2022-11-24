PTT’den 15 gün içinde nakit paranızı alın! Aile Bakanlığı 810 TL ödeme yapacak! 7’den 70’e herkese on iki ay boyunca destek! Hane başına...

Devlet, birtakım kurumlar aracılığı ile kişilere yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda hak sahibi ailelere ulaşan kurumlardan biri de Aile Bakanlığı olarak biliniyor. Bakanlık, faturadan gıdaya, barınmadan eğitime daha pek çok kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmekte ve gerekli şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara yardım tutarlarını ulaştırmaktadır. Aile Bakanlığı tarafından tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri de gereksinim sahibi aileleri içine alan kira yardımıdır. İşte kira yardımına dair bilinmesi gerekenler!