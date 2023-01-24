PTT’den 1250 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı karşılıksız dağıtıyor! 30 gün içinde ATM’den alabilirsiniz! TC sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...

Her yıl yüzbinlerce kişinin yararlandığı sosyal yardımlar 2023 yılında zamlandı. Buna göre 65 yaş aylığı bin 997 liraya, evde bakım desteği 4 bin 336 liraya, engelli aylığı 2 bin 392 liraya, SED yardımı 3 bin 708 liraya yükseldi. Aile Destek Programı kapsamında verilen ödeme miktarı da 850 TL-1250 TL olarak güncellendi. Peki başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar!