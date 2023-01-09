PTT’den 1.100 TL ödeme! Ayda 1 kez hesaplara aktarılacak! e-Devlet’ten başvuran 2 gün sonra onay alıyor! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon haneye 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise 2,2 milyon haneye 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.