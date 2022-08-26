PTT veya ATM'den alın! Aile Bakanlığı hesaplara 1.500 lira yatıracak! Bugün e-Devlet'ten başvuran 15 gün içinde parasını alacak! 12 ay boyunca...

1.500 TL ödenecek! Maddi olarak zor şartlarda yaşam sürdüren ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri açısından çok sayıda kurum ve kuruluş doğrultusunda kira desteği sağlanıyor. Aylık 1500 lira 12 ay boyunca kiracılara ödeniyor. Kira desteği devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabiliyor. Peki kira yardımı nasıl alınır? Kimler kira yardımından faydalanabilir? İşte merak edilenler!