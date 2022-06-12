PTT üzerinden paranızı çekebilirsiniz! 1,2,3,4 çocuklu ailelere müjde! Devlet destek ödemeleri yatırılıyor! Bayram öncesi ayın 25. gününe kadar...

Maddi durumu yeterli olmayan çocuklu, çocuksuz, hasta, engelli vatandaşlara devlet para desteğinde bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları içerisinde yer alan 'Doğum Yardımı' ödemeleri Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine yapılıyor. Tek seferlik yapılan para yardımını almak isteyenler haberimizde başvurular hakkında tüm bilgilere ulaşabilir. Ayrıca 'Çoklu Doğum Yardımı' kapsamında da 2 ayda bir ödeme alınabiliyor. İşte ayrıntılar...