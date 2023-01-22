PTT ödemeleri için kritik karar! Değişti e-Devlet’ten müracaat edilebilecek! 350 TL ve üstü sosyal yardım alanlar: Aile Destek, elektrik, 65 yaş, çocuk...

Her ay yüzbinlerce kişi PTT ile sosyal yardım ve Aile Destek ödemelerini alabiliyor. Bu noktada PTT'de yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla harekete geçildi ve duyuru az evvel geldi. Buna göre bundan böyle PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi ortamda halledilebilecek. İşte tüm merak edilenler.