PTT ödemeleri için kritik karar! Değişti e-Devlet'ten müracaat edilebilecek! 350 TL ve üstü sosyal yardım alanlar: Aile Destek, elektrik, 65 yaş, çocuk...
Aile destek, doğal gaz yardımı, elektrik tüketim desteği, sosyal yardım tümünü kapsıyor! Duyuru yapıldı artık e-Devlet sistemi de dahil edildi. Bilindiği üzere devletten farklı başlıklarda para yardımı alan milyonlarca kişi ödemelerini PTT aracılığı ile alıyor. Kimi şubeden kimi PTT ATM'den parasını tak diye çekiyor. Yapılan açıklamaya göre yeni bir ekleme yapıldı. PTT'ye gitmeye gerek kalmadı! Çevrimiçi sisteme geçildiği açıklandı! 'Duymayan kalmasın' dendi. Peki bu ne demek? İşte son dakika gelişmenin detayları...
Her ay yüzbinlerce kişi PTT ile sosyal yardım ve Aile Destek ödemelerini alabiliyor. Bu noktada PTT'de yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla harekete geçildi ve duyuru az evvel geldi. Buna göre bundan böyle PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi ortamda halledilebilecek. İşte tüm merak edilenler.
Devlet, maddi durumu yetersiz olan, geçinmekte zorluk çeken vatandaşlar için bir çok kalemde sosyal yardım programı açtı. Çocuk yardımları, Aile Destek yardımları, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi bir çok başlıkta vatandaşlara başvurmaları ve şartları sağlamaları halinde düzenli ve geçici ya da sürekli ödemeler yapıyor.
Hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.
PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.