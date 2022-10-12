PTT kefilsiz, şartsız emekliye ve çalışanlara 30.000 TL ödeme yapıyor!

PTT'den emekliye ve çalışanlara özel 30 bin TL ödeme fırsatı! PTT kefilsiz, şartsız! Çalışanlara ve emekliklere özel görülmemiş bir kredi kampanyasını döneme sokuyor! Peki, PTT'nin bu kampanyasından nasıl yararlanılır? Kampanya kapsamında ödemeler nasıl yapılıyor? İşte bu ve aynısı suallere dair bütün ayrıntılar!