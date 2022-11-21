PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı olmayacak! Karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

PTT EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ YAPACAK MI?

Emekli promosyon yarışına PTT'nin dahil olup olmadığı merak konusu oldu. PTT'den gelecek resmi açıklamaya gözler dikilmiş durumda. Buna göre en düşük ödeme 3.500 TL olacak.