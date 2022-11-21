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Haberler Ekonomi PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı olmayacak! Karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı olmayacak! Karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haber bankalardan geldi. Emekliye en düşük 3.500 TL ödeme yapılacak, en yüksek ödeme 5.000 TL olacak. Emekli maaşını belirlediği bankadan alma sözü veren herkes karşılıksız olarak bu ödemeden yararlanacak. Kampanya için başvuru başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
21.11.2022 19:30 - Son Güncelleme: 21.11.2022 19:30
PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok! Ödemeler başladı, karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber geldi. Emeklilere anında 3.500 TL veriliyor. Kampanya için başvurular başladı. 31 Kasım'a kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte merak edilenler!

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PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok! Ödemeler başladı, karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarı alt sınırının 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok! Ödemeler başladı, karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

PTT EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ YAPACAK MI?

Emekli promosyon yarışına PTT'nin dahil olup olmadığı merak konusu oldu. PTT'den gelecek resmi açıklamaya gözler dikilmiş durumda. Buna göre en düşük ödeme 3.500 TL olacak.

PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok! Ödemeler başladı, karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.

PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok! Ödemeler başladı, karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

SGK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

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