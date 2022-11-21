PTT emeklilere 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C farkı olmayacak! Karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...
Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haber bankalardan geldi. Emekliye en düşük 3.500 TL ödeme yapılacak, en yüksek ödeme 5.000 TL olacak. Emekli maaşını belirlediği bankadan alma sözü veren herkes karşılıksız olarak bu ödemeden yararlanacak. Kampanya için başvuru başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde!
21.11.2022 19:30 - Son Güncelleme: 21.11.2022 19:30
PTT EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ YAPACAK MI?
Emekli promosyon yarışına PTT'nin dahil olup olmadığı merak konusu oldu. PTT'den gelecek resmi açıklamaya gözler dikilmiş durumda. Buna göre en düşük ödeme 3.500 TL olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.